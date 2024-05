Amapá tem saldo positivo de empregos no 1º trimestre, diz governo federal

Segundo o Caged, foram criados 1,7 mil novos empregos entre janeiro e março deste ano. Foto: Ecolimp

Por SELES NAFES

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), banco de dados do governo federal, registrou crescimento de contratações formais no Amapá nos 3 primeiros meses deste ano. No total, foram mais de 1,7 mil novas admissões.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (2). Na relação com demissões, o saldo foi positivo em 277 empregos com carteira assinada durante somente o mês de março.

O saldo no Amapá para o mês foi positivo em três dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas.

Os setores Serviços, Indústria e Comércio foram os que mais abriram postos formais. Só as empresas de serviços contrataram quase 300 profissionais Construção civil e Agropecuária demitiram mais do que empregaram no mês passado.

No primeiro trimestre, a maior quantidade de empregos gerados (por município) foi naturalmente a capital Macapá, a maior cidade com mais de 500 mil habitantes. Foram 319 empregos em março.

Atualmente, 72,4 mil profissionais estão atuando com carteira assinada, segundo o órgão.

Em todo o país, o Caged apontou um saldo positivo (admissões – demissões) de 244,3 mil empregos formais. O governo federal avalia que o crescimento se deve a juros e inflação trajetória de queda. Foram gerados mais de 2,1 milhões de postos com carteira assinada.