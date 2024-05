Apoio psicológico lidera buscas em Centro de Valorização da Educação

Espaço realizou mais de 9 mil atendimentos em 12 especialidades para servidores da educação e estudantes do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Mais de 4,3 mil atendimentos com psicólogos foram registrados em 2023 no Centro de Valorização da Educação (Cveduc), no Bairro Santa Rita, na zona sul de Macapá. O espaço disponibiliza 12 especialidades de atendimento em saúde para professores, alunos e demais profissionais da educação do Amapá.

A busca por psicólogos está relacionada a fatores como a vivência na pandemia de Covid-19 e experiências pessoais, como o luto, que podem levar ao desenvolvimento de transtornos, quadros depressivos e de ansiedade em professores e alunos, segundo a Coordenação de Atendimento Especializado do Cveduc.

“Muitos vêm também em busca de orientação profissional. No caso dos alunos, faz parte da adolescência, que é caracterizada pela questão da identificação e busca pelo entendimento pessoal. Temos alguns casos de desistência, mas o número de alta é maior”, explica Cláudio Afonso Soares, gerente do atendimento especializado do Cveduc.

Além do atendimento psicológico, o Cveduc oferece serviços gratuitos de bem-estar físico e mental, como atendimento com fonoaudiólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, além de atividades como pilates, meditação e caminhada.

A professora do sistema de ensino modular, Cláudia Regina Martins, de 51 anos, procurou fisioterapia para tratar um problema no joelho. Após trabalhar por meses de forma itinerante em municípios do interior, ela conseguiu uma licença para fazer o tratamento gratuito em Macapá.

“O médico inicialmente recomendou uma cirurgia, mas ia depender da minha evolução. Como melhorei bastante, não vou mais fazer a cirurgia. Já são dois meses de fisioterapia e já fizeram um agendamento para a nutricionista. As atividades se interligam”, declarou aliviada a professora.

Ainda em 2023, foram realizados mais de 920 atendimentos preventivos em saúde, seguidos por quase 800 participações no projeto “Caminhe Conosco” e mais de 670 sessões de fisioterapia.

Os atendimentos começam com o serviço das assistentes sociais, que avaliam as demandas dos servidores e alunos e encaminham para os serviços específicos, com mais de 90 profissionais disponíveis.

Os professores que desejam atendimento podem comparecer ao Cveduc das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Avenida Cora de Carvalho, no Bairro Santa Rita, com comprovantes de identidade, renda e endereço. Já os alunos da rede estadual devem ser encaminhados pela escola, com autorização dos pais.