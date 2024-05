Após aneurisma, influenciadora é internada em UTI

Joana Almeida é bastante conhecida na internet pelos conteúdos de humor que faz com seu filho, o influenciador Raelson Cardoso.

O humorista Raelson Cardoso pediu orações por sua mãe, Joana Almeida, a Dona Joana, com quem faz sucesso na internet como influenciadores e produtores de conteúdo. Ela está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva em um hospital público de Macapá, com um quadro de aneurisma.

“Continuem orando pela mamãe! A situação da Dona Joana é mais grave do que a gente pensava! Coloquem era nas suas orações”, postou Raelson, no começo desta noite de segunda-feira (27).

Dona Joana passou mal no fim de semana e inicialmente foi atendida e internada no Hospital Estadual de Santana, cidade onde os humoristas moram, a 17 km de Macapá.

Segundo informações do filho, quadro de Dona Joana é estável. Inicialmente, exames mostraram que todos os parâmetros médicos estavam controlados, no entanto, nesta segunda-feira (27), quando ela soube da decisão da equipe de saúde de transferi-la para UTI, onde os cuidados são mais intensos, ela teve uma leve alteração na pressão arterial.

“Porque ela queria que eu ficasse acompanhando ela, como eu estava acompanhando aqui no hospital, aqui em Santana, só que a UTI eu não posso, infelizmente eu não posso estar lá com ela. Eu sinto muito porque eu também queria estar próximo dela o tempo todo lá, só que eu só vou poder estar indo em horário de visita porque trata-se de uma UTI, de um ambiente que é controlado, então ela acabou a pressão dela aumentando por causa disso porque ela queria que eu estivesse com ela, mas foi algo necessário”, explicou o filho de Dona Joana.

Por conta do problema, ele cancelou toda a agenda de shows e publicidade da dupla. O único show que ainda segue sem adiamento é de Manaus (AM), marcado para 22 de julho.

A dupla formada por mãe e filho é muito popular no Amapá. Raelson e Joana já tiveram a história contada pelo site SelesNafes.Com. Com uma ideia que nasceu a partir de um quadro de depressão dela, da necessidade de resgatar a alegria de Joana após a perda do marido, eles começaram a produzir piadas de conteúdo regionalizado.

Foi assim que alcançaram 330 mil seguidores no seu perfil no Instagram, a principal rede social do trabalho deles.