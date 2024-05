Após articulação de Davi, Centro de Robótica é inaugurado em Macapá

O projeto busca fortalecer a educação através de ciência e tecnologia, capacitando 500 professores e qualificando 6 mil alunos para o mercado de trabalho.

O primeiro Centro Tecnológico em Robótica de Macapá foi inaugurado nesta quinta-feira (23), parte do projeto “Samaúma Tech” que visa criar espaços tecnológicos em todo o Amapá para atender 6 mil alunos. O novo espaço vai funcionar no Colégio Amapaense, no Centro de Macapá.

O “Samaúma Tech”, gerido pela SUFRAMA e pelo governo do Amapá, e implementado pela UNIFAP, planeja criar centros tecnológicos em todos os municípios amapaenses. O projeto busca fortalecer a educação pública através de ciência e tecnologia, capacitando 500 professores e qualificando 6 mil alunos para o mercado de trabalho.

O senador Davi Alcolumbre, que articulou as parcerias para tornar o projeto realidade, destacou a importância da iniciativa para a educação pública e a transformação de vidas estudantis.

Ele enfatizou que a criação desses centros de robótica resulta de anos de dedicação e busca de recursos, e visa transformar as escolas em espaços de inovação, oferecendo novas oportunidades profissionais aos jovens. Em dois anos, 18 laboratórios tecnológicos serão instalados em escolas dos 16 municípios do Amapá, impactando positivamente o futuro dos estudantes.

“Foram anos de luta, dedicação e muito trabalho para conseguirmos, junto ao governo estadual, realizarmos este grande sonho para as escolas públicas de nosso estado: centros de robótica modernos para aprimorar a educação desses jovens e abrir o leque de futuras oportunidades profissionais para esses alunos. Hoje, foi inaugurado mais um de muitos outros espaços desse tipo em nosso estado”, disse o senador amapaense.