Após coletar mais de 110 toneladas, Amapá envia doações ao RS

Inicialmente 30 toneladas serão enviadas pelo Correios; 1,2 toneladas já chegaram ao RS em avião do GTA.

Por IAGO FONSECA

As doações de alimentos, rações, água, roupas, produtos de limpeza e higiene, feitas por amapaenses, começaram a ser enviadas ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (24). Um caminhão de uma empresa terceirizada do Correios fez a retirada de cerca de 30 toneladas em remessas ao longo da quinta-feira no Ginásio Avertino Ramos, no Centro de Macapá.

Desde a união para criar pontos de arrecadação em instituições públicas e privadas do Amapá no início do mês, foram coletadas mais de 110 toneladas em doações, a maioria em fardos. Rações e pacotes de água foram encaixotados em remessas de 500 kg cada, etiquetados e lacrados no caminhão. As cargas enviadas hoje chegam no domingo em Belém, no Pará, e devem ser distribuídas no Rio Grande do Sul em aproximadamente quatro dias.

Há duas semanas, 1,2 toneladas foram enviadas ao estado gaúcho em um avião com uma equipe do Grupo Tático Aéreo. As doações de alimentos, produtos de limpeza e higiene foram organizadas em kits de cestas básicas por alunos soldados da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, de acordo com a coordenadora do Eixo Cidadania do Comitê de Respostas Rápidas do Amapá, Anne Marques, que também é secretária de Estado da Transposição.

“A partir do momento que a carreta sair daqui, passa a ficar sob o comando, sob o controle dos Correios. Eles têm toda uma estrutura, uma logística de mapeamento desses donativos, é todo rastreado, é tudo codificado nacionalmente. Lá, no Rio Grande do Sul, temos dois militares que são nossos pontos focais, que ajudarão na distribuição desses donativos e também fazem a comunicação direta da situação de lá com a gente”, afirmou a secretária.

A mobilização de envio pelo Correios foi iniciada após determinação do presidente Lula (PT). A estatal utiliza dois veículos terceirizados que trazem encomendas do Sedex e PAC ao Amapá. Ao serem esvaziados no Centro de Distribuição, farão a coleta das doações no Ginásio Avertino Ramos. A Defesa Civil do Amapá também articula a contratação de mais uma carreta para agilizar os envios.

Outras 80 toneladas seguem no ginásio, que foi transformado em uma central de arrecadação e armazenamento. De acordo com a coordenadora, foi iniciada a segunda fase das arrecadações no Estado, que agora focam em alimentos, cobertores, produtos de limpeza e doações financeiras para reconstrução dos municípios do Sul.

“Lá, eles já receberam uma grande quantidade de água e nós estamos com uma grande quantidade aqui para enviar. Então, se você quer doar, está precisando fazer esse ato ainda de solidariedade, doe em outros itens que eles não receberam tanto, que a logística é um pouco mais fácil de e, principalmente, o incentivo da doação financeira para ajudar nossos irmãos a reconstruir”, finalizou a secretária.