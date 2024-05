Após conquistarem benefícios, militares fazem reconhecimento público por atuação de senador

Categoria conseguiu aumento e auxílio-moradia após pedido do senador ao presidente Lula

Por SELES NAFES

Policiais militares do ex-Território Federal do Amapá fizeram um reconhecimento público, na madrugada desta sexta-feira (10), no Aeroporto Internacional de Macapá, sobre a atuação do senador Randolfe Rodrigues (sem partido). O parlamentar influenciou a decisão do governo federal de conceder dois benefícios que a categoria lutava há muito tempo para receber.

Recentemente, o governo Lula concedeu 9% de reajuste nos salários dos policiais, além do pagamento de um auxílio-moradia, a pedido do senador Randolfe Rodrigues. O parlamentar levou ao presidente solicitação da Aspometerfa, a entidade que reúne quase 1 mil militares, entre policiais militares e bombeiros ativos ou pensionistas.

“Me comprometi em lutar para atender os anseios da categoria, representada pela Aspometerfa, e juntos conseguimos que eles tivessem direito ao aumento salarial de 9%, e também o pagamento do auxílio moradia. A vitória é de todos nós. Obrigado por esse carinho que nos motiva a continuar na luta. Vamos em frente”, disse ele após ser recepcionado pela categoria no aeroporto de Macapá, onde chegou para cumprir agendas de fim de semana no estado.