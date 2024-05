Após discussão com garis, policial penal atira em caminhão do lixo

Autor do disparo foi levado à delegacia. O caso ocorreu nesta sexta-feira (17), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O policial penal Jackson Silva Ferreira foi conduzido pela PM ao Ciosp do Pacoval após efetuar um tiro em direção a um motorista de caminhão coletor de lixo. O caso ocorreu nesta sexta-feira (17), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

O funcionário da empresa contou aos policiais que fazia a coleta do lixo na rua onde o policial mora, e, ao avistar um fio de Internet jogado na pista, decidiu parar o caminhão e amarrar o cabo caído a uma estrutura metálica que fica em frente a casa do policial. Segundo o funcionário, foi neste momento, Jackson apareceu e começou a discutir com os garis.

Segundo apurações do 1º Batalhão, as discussões acaloradas entre as partes, com ofensas recíprocas, saíram do controle, e o policial, sentindo-se ameaçado por estar sozinho, precisou sacar sua arma e atirar. O disparo acertou o vidro da porta do motorista, mas ninguém ficou ferido.

Com a chegada da PM ao local, Jackson saiu de dentro de sua residência e foi levado para a delegacia.