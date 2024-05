Após entrave com Iphan, obras da Rodovia JP são retomadas

As obras foram paralisadas por conta da expiração de uma portaria de autorização do Iphan para pesquisadores acompanharem as escavações de drenagem.

Um entrave documental sobre a preservação arqueológica de Macapá paralisou as obras da Rodovia Josmar Chaves Pinto, no perímetro da Fazendinha, na zona sul de Macapá. Os serviços de drenagem da via foram retomados após a liberação de uma portaria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

As obras foram paralisadas por conta da expiração de uma portaria de autorização do Iphan para pesquisadores acompanharem as escavações de drenagem e movimentações de terras na obra e evitarem perdas arqueológicas de períodos históricos da região, como urnas funerárias indígenas.

De acordo o superintendente do Iphan no Amapá, com Michel Flores, mesmo com as obras seguindo dentro dos trâmites de licenciamento, o Instituto se preocupou com as portarias de pesquisa, que estavam expiradas.

“A área por onde passa a rodovia é uma área de alto potencial arqueológico. Temos vários sítios ao longo da rodovia, como o da Unifap, que tem aproximadamente 3,6 mil urnas enterradas. Também temos no campus da Ueap, Bioparque e na região do Forte Cumaú em Santana, é uma grande área de ocupação indígena antiga e do período colonial”, reforçou o superintendente.

As obras de drenagem profunda são feitas pela Secretaria de Transportes do Amapá, que interditou parcialmente os trechos em obras na rodovia. As máquinas atuam na escavação e instalação de manilhas ao longo de 1,3 km entre a rotatória da Fazendinha até a ponte sobre o Igarapé da Fortaleza.

“Nós tomamos o cuidado juntamente com o Iphan e hoje realmente a rodovia está liberada e a obra já foi retomada. Já começamos a parte de drenagem, que há necessidade de colocar tubulações para que possa ter o escoamento seguro, que não haja nenhum problema e após a drenagem, vamos trabalhar com a parte de terraplanagem e em seguida pavimentação”, destacou Valdinei Amanajás, secretário da Setrap.

Além das obras da rodovia, está prevista a duplicação da ponte sobre o Igarapé da Fortaleza, que liga o município de Santana à Fazendinha. O processo deve ser concluído em 2025, segundo o secretário.

“Já tem um projeto com recurso alocado, emenda do senador Davi Alcolumbre, para fazer uma ponte de concreto e a duplicação, porque nós vamos ter uma rodovia moderna, mas nós temos um estrangulamento ali no Igarapé”, afirmou o secretário Valdinei.

Nova Josmar Pinto

A obra começou pela rotatória da Fazendinha e vai até a ponte do Igarapé da Fortaleza, nesta primeira etapa. O empreendimento completo prevê 13km totalmente reestruturados, até o Monumento Marco Zero do Equador. O Governo do Amapá iniciou a requalificação em dezembro de 2023.

A obra de mobilidade urbana prevê a pavimentação asfáltica de 13 quilômetros, passeio público, iluminação, drenagem profunda e superior, instalação de barreiras “New Jersey” e requalificação dos retornos, de acordo com as normas técnicas de construção da rodovia.

A obra está orçada em R$ 94 milhões, emenda parlamentar articulada pelo senador Davi Alcolumbre, mais contrapartida do Governo do Amapá, em convênio com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).