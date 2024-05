Após roubo a restaurante, assaltantes morrem em tiroteio com a Força Tática

Confronto armado ocorreu na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois criminosos faccionados morreram em tiroteio com militares da Força Tática, ontem (28), após assalto a um restaurante em Macapá. Segundo a polícia, ambos tinham passagens pelo sistema prisional.

O roubo ocorreu por volta de 13h, quando os dois homens armados invadiram o estabelecimento no Bairro Novo Horizonte, zona norte da capital. Além de levarem os pertences de clientes e funcionários, os assaltantes agrediram uma mulher com coronhadas na cabeça e ainda efetuaram um tiro no pé dela. A vítima foi socorrida e levada a um hospital público.

Após o crime, a polícia ficou sabendo que os criminosos contaram com um veículo de apoio. Esse carro foi avistado no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste da cidade, pela equipe do Batalhão de Força Tática, que iniciou uma perseguição.

Os policiais perseguiram o automóvel até uma residência onde os suspeitos se esconderam. Ao se aproximarem, os criminosos abriram fogo contra a equipe, que respondeu aos disparos. Os bandidos foram baleados e não resistiram aos ferimentos.

Eles portavam duas armas de fogo, uma pistola 9 mm e um revólver calibre 38. Os bens subtraídos durante o assalto foram recuperados.

Os assaltantes foram identificados como Celielson Alves da Costa, de 20 anos, com processos relacionados a garimpo ilegal, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, e Josivan Lina da Silva, de 24 anos, que respondia por roubo.