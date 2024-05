Arma usada em morte de ambulante é a mesma de outro homicídio

SEGUNDO A POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ

Gabriel foi preso hoje (2) pela morte de Victor Jaime, ocorrida em março; arma teria sido a mesma de outro crime ocorrido ontem, 1º

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá cumpriu determinação da Justiça e prendeu, nesta quinta-feira (2), o segundo suspeito de envolvimento na morte do vendedor de peixes Victor Jaime Santos, de 17, em março deste ano.

Gabriel Pantoja de Brito, de 20 anos, foi capturado pelos investigadores da 1ª DP, com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp. Ele estava em posse da arma de fogo usada no crime, nas proximidades da ponte de concreto onde o adolescente foi atraído para a execução.

O ambulante foi assassinado a tiros no dia 24 de março, na Travessa 14, no Bairro Provedor II, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O delegado responsável pelas investigações, Rogério Campos, também descobriu que a arma apreendida com Gabriel foi a mesma usada no atentado contra Pablo Willian Quintela Costa, de 19 anos, atacado a tiros na noite de quarta-feira (1º), no Bairro Provedor 1, também em Santana.

A vítima continua internada no Hospital de Emergência de Santana com morte cerebral. Gabriel nega participação neste crime, porém, a investigação revelou que ele e um outro suspeito conhecido como ‘Caroca’, já preso pelo 4º Batalhão, são integrantes de uma facção responsável pelos dois assassinatos.

Uma terceira pessoa também foi ouvida na DP, mas apenas por ter furtado a bicicleta do vendedor de peixes após o crime.