Arremetida e voltas em círculos: aviões não conseguem pousar em Macapá

Tempo fechado sobre Macapá deu trabalho para pilotos e dor de cabeça para passageiros de dois voos durante a madrugada desta quarta, 8

Por SELES NAFES

Um Airbus da Azul Linhas Aéreas arremeteu durante o procedimento de pouso no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, em Macapá, na madrugada desta quarta-feira (8), e retornou para Belém depois de muitas dificuldades. A informação foi confirmada pelo Portal SN por meio do aplicativo Fligth Radar24.

No monitor do aplicativo, é possível ver que o voo 4234 fez o trajeto entre Belém e Macapá em linha reta, normalmente. Mas, após abortar o pouso, deu pelo menos 8 voltas em círculos nos céus da capital do Amapá antes de iniciar o retorno para Belém, onde pousou.

De acordo com informações de fontes ligadas à NOA (consórcio que administra o Aeroporto de Macapá), situação semelhante teria ocorrido no mesmo horário (3h) com outro Airbus, desta vez da Latam, o voo 3571.

No Fligth Radar24, é possível perceber que o avião da Latam teve mais dificuldades. Foram 9 voltas em círculos entre Macapá, Santana e Mazagão, e três voltas sobre Belém (também com o tempo fechado), antes de conseguir pousar no Val-de-Cans.

O motivo em ambos os casos teria sido a baixa visibilidade sobre Macapá, segundo informaram funcionários do aeroporto. A NOA e nenhuma das empresas aéreas de pronunciou até o momento.

Nesta quarta-feira, estão confirmados três voos com chegada em Macapá procedentes de Belém, dois no início da tarde e o terceiro no fim da tarde.