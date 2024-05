Chegamos ao capítulo 6 de Oséias

Compartilhamentos

Deus permite que passemos por momentos ruins e dolorosos para que possamos aprender algumas lições. No caso do povo de Israel, Oséias 6 narra exatamente um episódio como este. Veja a análise e tenha uma ótima quinta-feira (30) com o nosso Senhor Jesus, o médico da alma!