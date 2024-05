‘Até quando?’: entidades recebem recursos em esforço para educar contra a violência de gênero

Repasse de R$ 500 mil foi indicado pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia durante encontro com entidade de defesa da mulher

Da REDAÇÃO

Entidades do Amapá receberam R$ 500 mil para atuar no combate à violência de gênero, no primeiro de uma série de repasses organizados pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) na campanha “Até Quando?”.

O Amapá teve 2,3 mil casos de violência doméstica em 2022, segundo dados do Ministério Público e Sejusp. Desse total, 43% envolveram ameaças e 31% lesão corporal leve. E mais: 68% das mulheres que fizeram os registros já tinham sido vítimas de outras agressões, cerca de 39% dos feminicídios tiveram o ciúme como motivação.

“Temos que ter campanhas educativas fortes, temos que ter um fortalecimento dentro dos meios de comunicação, reforçar a efetividade das medidas protetivas, alcançar as famílias, esses homens e interromper esse ciclo de violência”, avaliou o parlamentar, durante encontro com movimentos e representantes da segurança pública.

“O que vivemos hoje é uma epidemia de violência, estamos iniciando com este investimento emergencial de meio milhão e estaremos direcionando mais recursos ao decorrer do tempo para fortalecer o enfrentamento à violência”, acrescentou.

Outros dados sobre a violência foram divulgados durante o evento. Relatório do Centro Operacional de Defesa da Mulher (CAOP) aponta que em 99% dos casos, as vítimas não tinham medidas protetivas, apesar de em 92% dos registros a vítima já ter sofrido agressões por parte do autor do crime. Cerca de 60% dos atos violentos ocorreram dentro de casa.

“Em uma operação no mês passado fomos motivados pelo alto número de descumprimentos de medidas protetivas. Conseguimos prender 8 homens nessa situação. Esse reforço irá ser fundamental nesse trabalho preventivo, temos hoje uma das melhores legislações do planeta de proteção à mulher, que é a Lei Maria da Penha, mas essa é uma medida que precisa ser fortalecida dia após dia”, explicou a delegada Marina Guimarães, da DECCM.

O Conselho Estadual de Políticas para Mulheres acredita que a iniciativa se soma a outros esforços já em andamento.

“Estamos felizes que este é um momento onde o deputado senta conosco e diz que quer nos ouvir, ouvir os movimentos e as entidades que já trabalham nesse enfrentamento. Precisamos fortalecer as campanhas educativas sim, mas precisamos também desse fortalecimento em Brasília, com recursos e participação”, reforçou a presidente da entidade, Alzira Nogueira.

Dorinaldo informou que irá debater com os movimentos em defesa da mulher todas as necessidades para a campanha, a partir do mandato parlamentar em Brasília.