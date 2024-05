Baleada, gestante passa por cesariana para salvar o bebê

Dois homens em uma motocicleta efetuaram os disparos

Da REDAÇÃO

Uma mulher grávida foi baleada e precisou passar por uma cirurgia cesariana para que o bebê e ela pudessem ser salvos. Há poucos detalhes sobre a ocorrência, mas o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes) informou que dois homens teriam sido os autores dos disparos.

O crime ocorreu no fim da noite de ontem (10), na ‘comunidade do KM-9’, próximo do trilho e do Bairro Marabaixo, zona oeste.

O Ciodes foi acionado por volta das 23h30 e a ocorrência foi atendida por policiais do 8º Batalhão da PM.

A vítima de 42 anos foi alvejada por dois homens em uma motocicleta. Eels ainda não foram identificados.

A gestante foi levada ao Hospital de Emergência por familiares. Segundo o boletim, um dos tiros atingiu a perna direita e a veia femural, causando grave hemorragia.

Como ela e o bebê corriam risco, a equipe do HE optou pelo parto cesariano, que deu certo.

Até o fechamento deste ano, mãe e filho continuavam internados no hospital, aparentemente se recuperando.