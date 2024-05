BR-156 e Ponte do Jari recebem status de ‘prioridade’ nas 5 Rotas de Integração

Plano 5 Rotas de Integração mostra como Amapá será conexão com as Guianas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Duas obras muito antigas do Amapá apareceram ontem (13) durante a apresentação das 5 Rotas de Integração, que vêm sendo apresentadas aos países sul-americanos pelo governo brasileiro. Durante plenária em Macapá, representantes dos ministérios do Planejamento e da Integração deixaram claro que a BR-156 e a Ponte do Jari passaram a ser prioridade máxima para viabilizar o projeto.

A apresentação das 5 Rotas, no auditório da OAB, seria realizada pelos ministros Waldez Góes (Integração) e Simone Tebet (Planejamento), mas os dois foram chamados às pressas pelo presidente Lula (PT) e tiveram que retornar para Brasília.

Tebet já tinha feito a apresentação das 5 Rotas em estados protagonistas e até na Cúpula do Mercosul, e continuará realizando as apresentações nas próximas semanas.

O governo federal reservou R$ 10 bilhões para terminar obras essenciais na integração com países vizinhos e, no caso do Amapá, com o restante do Brasil. A Ponte do Jari está paralisada há quase 20 anos, na divisa com o Pará.

A BR-156 receberá especial atenção, naturalmente, por ser o eixo de ligação no projeto “Ilha das Guianas”. Faltam apenas 100 km de asfalto para que ela seja concluída. No total, o plano inclui 190 obras, algumas já em andamento como infovias, rodovias e portos.

Citando reuniões ao longo do ano passado com todos os governos estaduais interessados, o secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento, João Vila Verde, usou uma frase que animou o plenário: “agora vai!”

“Essa foi a grande novidade. São obras antigas que ele mesmo disse que íamos reconhecer na apresentação, mas deixou claro que agora vai”, comenta o economista Charles Chelala, que no ato representou o senador Randolfe Rodrigues.