Brincadeira de mau gosto aumenta tristeza entre parentes de auxiliar desaparecido

Membro de um grupo de WhatsApp afirmou ter visto Odiel, de 41 anos, bebendo em um bar. Ele desapareceu numa floresta há 20 dias

Por SELES NAFES

A Polícia Civil do Amapá divulgou nesta quinta-feira (9) a foto do auxiliar de serviços gerais Odiel dos Santos Brito, de 41 anos, desaparecido há cerca de três semanas. Além da angústia por notícias, parentes ficaram ainda mais entristecidos com uma brincadeira de mau gosto.

No desespero por informações, a família tem postado fotos de Odiel em diversos grupos de WhatsApp. Num deles, um membro teve a infeliz iniciativa de dizer que tinha visto ele bebendo em um bar.

“Quando minha prima foi procurar essa pessoa para pedir informações, o comentário foi apagado. Ficam brincando com coisa séria, colocando a família em mais agonia”, desabafou o irmão de Odiel, Oséias Brito.

O auxiliar de serviços gerais que estava desempregado aceitou o convite para apanhar açaí numa área de floresta na região do Maracá, entre os municípios de Mazagão e Laranjal do Jari, no último dia 22 de abril.

Ele estava acompanhado de mais dois homens. Um deles relatou a familiares que Odiel teria surtado na floresta, alegando que estava vendo coisas. Ele teria sido levado até a beira da BR-156 onde pegariam uma carona para Macapá, mas Odiel teria decidido caminhar sozinho em direção à capital, e não foi mais visto.

No último domingo (5), a família voltou à Delegacia de Mazagão pela segunda vez e conseguiu falar com o delegado José Victor, que prometeu iniciar uma investigação. Ele mandou intimar para prestar depoimento um dos colegas que estava com Odiel na floresta, e que deu a versão do suposto surto à família.

Parentes também estiveram hoje no Ciosp do Macapaba, onde conversaram com policiais especializados em pessoas desaparecidas.

A Polícia Civil divulgou o número 99197-1120 para pessoas que tiveram informações que possam ajudar na localização de Odiel. Ele é casado e não tem filhos. Parentes já tinham revelado que ele possui dependência de álcool, mas nunca havia desaparecido, especialmente por quase 20 dias.