Caravana ‘traz Brasília a Macapá’

Ação reúne mais de 40 ministérios e autarquias em Macapá.

Por IAGO FONSECA

Um evento nacional oportuniza o contato direto entre a população, gestores estaduais e municipais com ministérios, autarquias, bancos e outras empresas públicas em Macapá. O Amapá sedia, nesta quinta-feira (2) e sexta (3), a 9ª edição da Caravana Federativa do Governo Federal.

O encontro aproxima de mais de 40 entidades federais com o estado e os 16 municípios no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul da capital, e abre espaço para soluções de problemas com serviços oferecidos pela União, bem como abre discussões sobre programas sociais, captação de recursos, elaboração de projetos para o desenvolvimento do Amapá e municípios.

“Nós temos uma percepção que esta é uma região de desenvolvimento que tem avançado nos últimos anos e agora trabalhando de forma integrada, de forma mais forte. A bancada federal, o governo federal, os municípios, o setor empresarial, a gente vai dar mais resultados. Aqui é uma linha direta com o governo federal”, explica Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O evento criado em 2023 ocorre pela segunda vez na região norte. É uma iniciativa do Governo Federal para estreitar laços e articular ações entre Estados e municípios. A abertura da programação conta com a feira de artesanato indígena e empresas do estado participantes do Brasil Sabor e Selo Amapá.

“A Caravana veio olhar de perto. É, na prática, trazer Brasília pro Amapá, para tratar dos assuntos do Amapá. Nós queremos resolver problemas que estão sendo enxergados pelo governo federal, o que é muito importante. Aqui temos uma representação com um simbolismo gigantesco. Ministros, senadores, deputados federais, presidentes de autarquias, de órgãos federais, o Estado, Poder Legislativo, Judiciário, todos juntos para melhorar o Amapá”, reforça o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

Para o senador Davi Alcolumbre, também presente na solenidade de abertura, a presença ativa de amapaenses nas instituições federais representa o reconhecimento do valor do estado para o Brasil.

“Quando se valoriza a política, as instituições, se valoriza o povo do Amapá. São 900 mil amapaenses que vivem no Amapá, em 16 municípios, e eles estão tendo hoje esse olhar, seja por um assentamento da reforma agrária, uma terra indígena, uma área quilombola, um pescador, um agricultor, enfim, toda a sociedade de maneira como um todo está ser prestigiada no governo”, declarou o senador.

Na sexta-feira, o Governo Federal inaugura a Infovia 3 em Macapá, que ampliará o fornecimento de Internet banda larga no Amapá para escolas e hospitais, com cabos de fibra ótica que atravessam os rios que ligam o Pará ao Amapá.

“Nós acreditamos que o crescimento do Brasil passa pelo Amapá. Amanhã, o ministro Juscelino Filho, da Comunicação, inaugura aqui um sistema de conectividade com rede com fibra ótica, isso aqui muda completamente a comunicação para o Amapá e para a região, mas tudo isso não é uma ação isolada, são ações integradas, integradas o estado com seus municípios e com o governo federal, integrado com os empresários, com os trabalhadores, integrado com o Brasil”, ponderou o senador Randolfe Rodrigues.