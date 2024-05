Carlinhos Brown aceita convite de Clécio e vira embaixador do Marabaixo no Brasil

Artista participa do Ciclo do Marabaixo no Amapá como pesquisador.

Por IAGO FONSECA

O músico Carlinhos Brown retornou ao Amapá, nesta quarta-feira (8), para uma imersão cultural no Ciclo do Marabaixo 2024. O artista participa de todas os atos das festividades como forma de estudo da cultura afroamapaense. Durante o Cortejo da Murta e Levante dos mastros, Carlinhos foi convidado pelo governador do Amapá, Clécio Luís (SD), a ser embaixador do Marabaixo no Brasil.

Desde que veio ao Estado em fevereiro, durante o aniversário de Macapá, o artista demonstrou interesse em retornar para conhecer mais dos batuques das caixas marabaixeiras e da cultura local.

No intercâmbio cultural, Carlinhos participou da retirada da Murta – planta aromática que é envolta no mastro, no Curiaú, do cortejo pelas ruas do Bairro Laguinho, do momento em que os mastros em honra ao Divino Espírito Santo foram erguidos e da janta com o caldo tradicional e gengibirra servidos aos festeiros.

“O que vejo aqui é que a família se encontra nos seus caldos, bebidas, toques e manifestações de trajes. O mundo precisa traduzir, compreender que esse lado da Amazônia tem os povos originários, mas tem também a cultura negra. É um povo que se mistura. Estou muito honrado de estar aqui”, declarou Carlinhos Brown.

O convite do governador ao cantor ocorreu em discurso feito após horas de rodas de Marabaixo no barracão da Tia Biló, com o músico acompanhando os batuques nos tambores. O governador destacou que o convite é a oportunidade de levar a cultura popular do Amapá para o Brasil e o mundo.

“Marabaixo é isso, a indumentária, o adorno, o canto, a poesia, a fé, o bailado, o toque das caixas, é tradição popular. Tem um potencial de comunicação incrível, tão potente que é vivo até hoje pela nossa juventude. O Brasil e o mundo vão nos conhecer mais ainda”, exaltou o governante.

Em resposta, Carlinhos Brown aceitou o convite, agradeceu a honraria e destacou que irá trabalhar para que possa gerar resultados para a cultura amapaense.

“Vou trabalhar assiduamente para que verdadeiramente essa honraria seja cumprida e gere resultados, sobretudo para as crianças. De Chiquinha a Biló, o Marabaixo não anda só, anda bem acompanhado por essa ancestralidade, cuidada e sentida por cada marabaixeiro”, finalizou Carlinhos Brown.

O músico deve acompanhar os ritos do Marabaixo pelos próximos dias em Macapá como pesquisador. Nesta quinta-feira (9), ocorre o início das Novenas do Divino Espírito Santo, com o grupo Marabaixo do Pavão, no bairro Jesus de Nazaré e o grupo Raimundo Ladislau, no bairro Laguinho. Na sexta-feira (10) ocorrem bailes dançantes nos dois barracões.