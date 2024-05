Casa do Bolsa muda de endereço em Macapá

Os serviços estão disponíveis, também, nos Centros de Referência da Assistência Social

A Casa do Bolsa, órgão que cuida do Bolsa Família em Macapá, vai mudar de endereço. A nova Central de Atendimento do Cadastro Único passará a funcionar na Avenida Padre Júlio, na esquina da Rua Odilardo Silva, no Centro de Macapá.

Por esta razão, os serviços só devem recomeçar no novo espaço no final do mês de maio. A prefeitura ainda não informou a data de recomeço do órgão.

Enquanto isso, os serviços do CadÚnico ficarão disponíveis nos sete Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), no horário de 8h às 16h.

Endereços do CRAS

CRAS Alegria – Rua Exército da Redenção s/n dentro com Complexo Macapá Criança – Pedrinhas

CRAS Amor – Av. Carlos Lins Cortês / Praça CEU das Artes – Infraero II

CRAS Esperança – Av. Almirante Barroso, 2536 – Santa Rita

CRAS Felicidade – Av. Ataíde Teive, nº 402 – Centro

CRAS Igualdade – Rua 03, nº 926 – Marabaixo III

CRAS Simpatia – Av. Vila Operária s/n, bairro Murici – Fazendinha

CRAS União – Rua Ana Nery – antiga feira Ana Nery – Perpétuo Socorro

Serviço

Central de Atendimento da Casa do Bolsa: (96) 99192-8678.