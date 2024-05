Casal do AP faz sucesso na internet ensinando a reciclar e empreender

Os empreendedores reciclam garrafas pet para fabricação de vassouras e espanadores de teto, depois vendem de porta em porta no Vale do Jari.

Por RODRIGO DIAS

Usar a Internet para divulgar o bem, além de inspirar e ensinar pessoas a empreender. É com essa postura que um casal do Amapá, do município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá, vem conquistando milhares de seguidores.

Mariana dos Santos Martins, de 30 anos, e Eufrásio Tavares Filho, conhecido na cidade como Barbudo, de 33, compartilham sua rotina com conteúdos sobre reciclagem, sustentabilidade e produtividade. A iniciativa tem dado muito certo.

O pequeno negócio não transforma só a realidade da família e do lugar onde vivem, mas também das quase 700 mil pessoas que lhes seguem fielmente nas redes sociais e ficam atentas nas dicas para desenvolver em casa. No perfil “Arte Pet Reciclável”, os vídeos ultrapassam as 20 milhões de visualizações.

Para se ter uma ideia, uma das publicações onde o conteúdo ensina como fazer um suporte para troca de lâmpadas, tem 4,3 milhões visualizações, 306 mil curtidas, 8,4 mil comentários e 25 mil compartilhamentos. E esse não é o único, todos os vídeos do casal com o tema de reciclagem e empreendedorismo têm engajamento.

Eles nasceram do outro lado do Rio Jari, em Monte Dourado (PA), mas foi em solos amapaenses que suas vidas se uniram e eles decidiram criar o projeto, depois de enfrentar o desemprego.

Barbudo chegou a Laranjal do Jari ainda bebê e Mariana quando tinha 14 anos. O casal tem uma filha, a Maillana Sophia, de 9 anos. Durante a correria do dia a dia, foi Mariana que conseguiu um tempinho para falar com a reportagem. Ela contou como surgiu a ideia do projeto empreendedor, que vem mudando a vida de muita gente.

“Ele [Barbudo], desde criança, foi envolvido com questões ambientais, pois foi criado dentro do grupo fundação Orsa. Depois, ele trabalhou em uma fábrica, aqui de Laranjal, que fabrica vassouras, aí, ele aprendeu. Então, depois que ele ficou desempregado, foi na reciclagem que ele conseguiu trabalhar e fazer as vassouras e trazer o sustento pra casa. Foi aí que eu comecei a trabalhar junto com ele”.

Como todo início de processo, o deles não foi fácil. Para se ter uma ideia, foram 40 dias batalhando para conseguir deixar o fio de pet na espessura ideal para os utensílios de limpeza.

Os empreendedores reciclam garrafas pet para fabricação de vassouras e espanadores de teto. Depois vendem de porta em porta no Vale do Jari. Foi da necessidade de expandir essas vendas que veio a ideia de divulgar o trabalho na web.

“Eu tive a ideia de gravar ele fazendo vassoura, aí, comecei a fazer os vídeos. Até que joguei um vídeo com o passo a passo dele fazendo a vassoura, e viralizou no Facebook. Foi, então, que começamos a ganhar bastante seguidores. Daí em diante, todos os dias, começamos a postar nossa rotina de trabalho, e a gente foi conquistando cada seguidor. Graças a Deus, e aos vídeos, nossa vida foi mudando”, acrescentou a artesã.

A cada dia, os conteúdos vêm inovando, mas com a mesma temática. São os mais variados assessórios e utensílios feitos com o reaproveitamento de canos de PVC, madeiras, caixas de leite, palitos de picolé, espelhos, mangueiras de fogão, garrafas de amaciantes, de vidro e de água mineral, latas de achocolatado, móveis, eletrodomésticos, papelão, baldes de manteiga, entre outros recicláveis.

A maioria desses materiais, vem do lixão da cidade, que o casal chama de “mercado” e, pelo menos uma vez na semana, vai recolher o que acha interessante.

De forma digna e com o honroso trabalho, Mariana e Barbudo estão conseguindo, aos poucos, realizar seus objetivos.

“Já conseguimos comprar nossas coisas para dentro de casa, pois o que a gente tinha era só uma cama de solteiro, uma rede e um freezer, que já estava muito acabado. Então, fui comprando minhas coisas. Tivemos a grande benção de comprar nosso carro, que muitas vezes saímos na chuva, no sol pra nossas vendas na bicicleta cargueira. Deus abençoou e a gente conseguiu comprar o carro”, orgulhou-se Mariana.

Mariana e Barbudo são exemplos que a reciclagem, criatividade o empreendedorismo têm o poder de gerar um grande impacto social, ajudando a reduzir a quantidade de resíduos que são enviados para aterros sanitários, preservando os recursos naturais e gerando emprego e renda.

“O nosso sonho é continuar trabalhando, pedindo pra Deus sempre abrir as portas, para que a gente consiga comprar nossa casa e deixar pra nossa filha. Esse é o ensinamento que podemos dar a ela: que o esforço só é recompensado quando você tem fé, vontade e força de correr atrás dos seus objetivos”, ensinou Mariana.