Casas são derrubadas para dar lugar ao Complexo do Aturiá

Equipes do governo retiram entulhos para construção extensão do muro de arrimo do projeto, na orla sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Uma frente de trabalho iniciou a derrubada das casas de madeira construídas na área conhecida como Zeca Diabo, na orla do Aturiá. Na área será construído um novo muro de arrimo para expandir o projeto do Complexo turístico do Aturiá, no Bairro Araxá, zona sul de Macapá.

Os trabalhos de demolição e retirada de entulhos começaram nessa quinta (30), após a mudança das famílias para o conjunto habitacional Vila dos Oliveiras, no Bairro das Pedrinhas. Eram estruturas construídas de forma desordenada e inseguras, que não suportavam o impacto diário do Rio Amazonas, principalmente o efeito das marés lançantes.

Três famílias ainda residem no local por não conseguirem confirmar documentações para serem beneficiadas com os apartamentos, de acordo com a auxiliar de serviços gerais, Valdelice Pantoja. Junto a ela, as mães Arielly Loureiro e Marilene Rocha também aguardam avaliação das suas construções pelo Governo do Amapá para receberem indenização.

“Minha filha mudou para os apartamentos das Oliveiras, tem coisas dela aqui que ainda falta ela vir buscar e falta eu organizar minhas coisas para ver qual vai ser o nosso destino, mas por enquanto a gente vai permanecer. Aqui a situação é muito precária e a gente está no aguardo pra ver como vai ficar”, declarou a trabalhadora.

Valdelice conversou com o Portal SelesNafes.Com em fevereiro, quando a lançante do Rio Amazonas ameaçou derrubar sua casa. Mesmo com a permanência, Valdelice tem medo de sair para trabalhar e ter seus bens saqueados ou a casa levada pelo rio. Por isso, aguarda a indenização.

Queria que o muro passasse aqui na frente, mas hoje a gente vê que a gente não tem outra opção a não ser sair. O rio já quebrou tudo e está cada vez pior, tanto que hoje tive uma noite horrível, não consegui dormir, a maré bateu muito”, finalizou a moradora.

De acordo com o secretário da Infraestrutura do Amapá, David Covre, as famílias que residem nas áreas que compõem o polígono do Complexo do Aturiá ou foram morar no Vila dos Oliveiras ou serão indenizadas de acordo com a benfeitoria.

“Existem esses dois procedimentos. As famílias que não receberam os apartamentos por diversos motivos terão seus imóveis avaliados e receberão indenização pela benfeitoria. Na próxima semana já iniciamos as negociações com as famílias para poder avançar nos trabalhos de intervenção na área”, explicou o secretário.

Complexo do Aturiá

O projeto urbanístico terá áreas de contemplação do rio Amazonas, passeio e convivência, jardinagem, iluminação e área de recreação para crianças, bem como áreas para estacionamento e um monumento. A obra conta com recursos de R$ 29 milhões, provenientes de emendas do senador Davi Alcolumbre.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Amapá, as obras iniciaram pela limpeza e terraplanagem do entorno onde já existe um muro de arrimo, e aguardava a demolição das casas para seguir com os serviços. Agora, também há outros 210 metros que será construída uma extensão do muro de arrimo, na área do “Zeca Diabo”, em fase de captação de recursos.