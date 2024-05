Casos de dengue sobem 212% e deixam Santana em alerta

Mesmo com estoque abastecido de vacinas, já foram confirmados 106 casos.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O número crescente de casos de dengue no segundo maior município do Amapá, Santana, que fica a 17 km de Macapá, tem deixado em estado de alerta as autoridades do setor de saúde. Mesmo com estoque abastecido de vacinas, já foram confirmados 106 casos. Diferentemente de 2023, quando houve apenas 34 registros positivos, os números representam um salto de 212%.

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que, apesar de todas as ações de combate à doença, os casos têm aumentado. Até o dia 26 de abril 545 casos foram notificados, 304 descartados, 92 suspeitas em investigação e apenas 1 registro de dengue grave.

Maria Isabel, de 52 anos, aproveitou a folga no trabalho para se vacinar.

“Eu já estava querendo vir me vacinar há algum tempo, mas, por causa do meu trabalho, não consegui. Hoje deu certo. É importante se prevenir porque é uma doença grave”, afirmou.

O município de Santana recebeu cerca de 3.886 doses de vacina de combate à dengue. Somente no mês de agosto, 7 casos de dengue foram confirmados. Segundo Plínio da Luz, secretário Municipal de Saúde, as ações de combate estão sendo intensificadas.

“Os dados podem ser resultado de várias coisas, inclusive do trabalho feito pela epidemiologia, que tem intensificado e incentivado a notificação nos casos de dengue. Vários fatores devem ser analisados, mas estamos em alerta sobre o crescimento desses números”, finalizou.