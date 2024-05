Clécio confirma Expofeira 2024

Evento ocorre em época anterior em comparação ao ano de 2023.

O governador do estado, Clécio Luís (SD), usou as suas redes sociais oficiais para confirmar a data da Expofeira do Amapá deste ano. Ela vai acontecer de 29 de agosto a 8 de setembro, no tradicional Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

A Expofeira é o maior evento de negócios da Região Norte e na edição anterior, a 52ª, teve recorde de público de 2,2 milhões de visitantes nos 10 dias de evento – de 29 de setembro a 8 de outubro de 2023.

“Eu prometi a vocês que a Expofeira voltaria, e ano passado foi o maior evento da história. Então, tá anunciado, eu quero aqui pedir a sua ajuda para construir esse grande momento da nossa história e da nossa economia. A Expofeira voltou e voltou pra ficar”, comemorou o governante em vídeo postado na internet.

A Expofeira

O evento é considerado a maior vitrine de negócios e atrações culturais do Norte do país. O objetivo é aquecer a economia, fortalecer o setor primário, apresentar soluções tecnológicas e promover o desenvolvimento sustentável.

Segundo o Governo do Amapá, na 52ª Expofeira, mais de 2,2 milhões de pessoas circularam pelo Parque de Exposições da Fazendinha, média de 200 mil por dia.

A soma dos negócios realizados durante o evento chegou a mais de R$ 500 milhões. O investimento público foi de R$ 41 milhões em estruturas permanentes e provisórias, correspondendo a 8% do valor total gerado. Isso significa que para cada R$ 1 empregado, o retorno foi de R$ 4,25 em circulação.