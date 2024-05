Clécio e ministros entregam residencial a 512 famílias

Entrega contou com anúncios do Governo Federal para habitação e desenvolvimento do Amapá.

Por IAGO FONSECA

O Residencial Vila dos Oliveiras, no Bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá, foi entregue aos novos 512 moradores na manhã desta segunda-feira (13). O habitacional foi destinado às famílias da Orla do Aturiá, no Bairro Araxá, que tiveram as casas destruídas pela força do Rio Amazonas ao longo de 15 anos.

A entrega contou com a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que anunciaram conjuntos de obras de habitação e infraestrutura para o estado nos próximos anos.

A diarista Keliane Silva é uma das contempladas que recebeu a chave do seu apartamento já nesta segunda-feira. Ela é moradora da área onde será construída o Complexo do Aturiá, na frente da cidade.

“Agradeço primeiro a Deus e à minha avó e tio que aceitaram os apartamentos. Estou muito ansiosa para me mudar com minha filha, já nem durmo direito”, declarou a diarista.

Durante a entrega, o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), ressaltou que o novo habitacional representa a mudança de vida das pessoas que antes viviam em casas de madeira sem estrutura adequada.

“É para viver com dignidade, são bons apartamentos, 43 metros quadrados, uma boa sala, cozinha digna, área de serviço funcional, dois quartos, tudo que se precisa para viver bem e para ser feliz. Plantamos aqui cerca de 1.600 mudas de flores e cerca de 60 árvores, para alegrar o dia dessas pessoas que já sofreram tanto”, destacou o governador.

O momento também foi de demonstração de solidariedade pelo ministro Waldez Góes ao povo do Rio Grande do Sul, que ressaltou que a entrega simboliza a importância de ter um lar seguro, junto a outros habitacionais populares do estado.

“Aqui se soma a tantos outros apartamentos que nós fizemos. Unindo Macapaba, Miracema, Congós e Vila dos Oliveiras são mais de 5 mil unidades, quase todas com recursos do Tesouro Estadual. Aqui, a Vila dos Oliveiras, foi retomado com muito esforço do senador Davi, da bancada federal, o governo do Estado botou mais de 50 milhões de reais e isto fez com que nós tenhamos hoje 5 mil unidades habitacionais atendendo mais de 30 mil pessoas com moradia digna”, afirmou o ministro.

A ministra Simone Tebet, explicou que além do Vila dos Oliveiras, ela veio a Amapá para anunciar um conjunto de mais obras de habitação e integração do Amapá com o restante do país.

“Nós fizemos um boneco, um esqueleto. Aqui nós vamos falar de rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, que é o pontapé inicial pra gente ter o comércio exterior, a balança comercial para o Amapá exportar mais para as guianas e exportar pra Europa. Este é o primeiro passo de muitos que virão a partir daí, vamos ouvir o setor produtivo”, afirmou Tebet.

O senador Davi Alcolumbre lembrou que quando o PAC Habitação foi lançado, há 17 anos, o Governo Federal só deu 17% do valor da obra. O restante foi recursos do Governo do Estado.

“Esse conjunto habitacional é um esforço para resolver o problema dessas pessoas que estavam vítimas ali da maré alta do rio Amazonas, onde o Governo fez um muro de arrimo. Nós colocamos um recurso para urbanização da Orla de Macapá lá no Aturiá e essas famílias que foram afetadas, que perderam também o seu patrimônio e parte da sua história, elas estão sendo transferidas para cá”, reforçou o senador.

Vila dos Oliveiras

O residencial Vila dos Oliveiras possui 32 blocos com 16 apartamentos cada, com 42,5 metros quadrados. Os apartamentos possuem dois quartos, sala, cozinha conjugada com área de serviço e banheiro. As moradias foram construídas com recursos federais do PAC, do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social e contrapartida do governo estadual no valor total de R$ 53 milhões.