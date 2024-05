Clécio entrega 30 novos leitos no HCAL

Nos próximos dias serão ativadas as cinco novas salas cirúrgicas.

Por IAGO FONSECA

Pacientes recém-operados terão mais 30 leitos disponíveis para utilizarem durante recuperação no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), no centro de Macapá. O espaço localizado no terceiro pavimento do hospital foi entregue na manhã desta quinta-feira (16) e terá também cinco salas cirúrgicas, em fase de conclusão.

A estrutura será ativada imediatamente, segundo o Governo do Amapá, para atender pacientes que passam por procedimentos na unidade de saúde e serão acompanhados no pré e pós-operatório.

“Esse é o maior hospital de referência do Amapá, que ano que vem faz 80 anos. A gente vem aos poucos melhorando a rede como um todo e o Hcal é sem dúvida responsável pela qualidade que queremos ter. Esses novos leitos, somados aos que nós criamos desde que entramos vamos para 330 novos leitos na rede pública estadual”, afirma o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

O local possui posto de enfermagem, sala de isolamento, expurgo e três leitos semi-intensivos com monitores multiparâmetros. Além dos leitos, cinco salas cirurgias serão entregues em cerca de um mês, segundo o governador. A obra foi realizada com recursos de R$ 1,9 milhão do Tesouro Estadual.

“Muitas das vezes a gente não consegue operar um paciente que está aguardando em casa pelas cirurgias eletivas por falta de leito. Esses novos leitos vêm para dar esse conforto para que a gente possa aumentar ainda mais o número de cirurgias realizadas aqui dentro do Hospital Alberto Lima e que a gente continue fazendo esse trabalho de zerar a fila, com a busca desses pacientes em casa”, destaca a secretária de Saúde do Amapá, Silvana Vedovelli.

Obras internas

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, as obras nos hospitais são mais complexas por demandarem a liberação de espaços normalmente ocupados por pacientes e por áreas administrativas e técnicas, por isso, precisam de um planejamento integrado entre administrações e não há previsão de conclusão das obras de todo o hospital.

“Estamos fazendo intervenções no Hcal para a requalificação completa do edifício, então a gente trabalha por etapas naquelas alas que estão liberadas. Por exemplo, agora a gente está concluindo 30 leitos e a requalificação dos espaços pode avançar na medida que a direção do hospital vai orientando onde nós podemos entrar. Todos esses serviços estão sendo realizados com a unidade em funcionamento, é muito desafiador”, finaliza o secretário da Infraestrutura, David Covre.