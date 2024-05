Com 6 mortes e sem vacina, Macapá e Tartarugal lideram casos de dengue

Segundo a SVS, de janeiro até maio houve aumento de 1.610% nos casos prováveis em comparação a 2023

Por IAGO FONSECA

Os municípios de Macapá e Tartarugalzinho estão no topo dos ‘casos prováveis’ de dengue no Amapá. Os dados são da Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS), que divulgou os registros de janeiro a 18 de maio deste ano. As vacinas contra a dengue no Amapá terminaram no fim de abril.

De acordo com a SVS, já foram registrados 5.628 casos prováveis da doença em todo o estado só em 2024, enquanto no mesmo período no ano passado foram relacionados 329. Um salto de 1.610%. Desses, 3.715 foram confirmados com 1.154 casos em Tartarugalzinho e 1.043 na capital Macapá.

Nesse período, seis pessoas morreram por dengue nos municípios de Macapá, Santana e Oiapoque, a 17 e 590 km da capital, respectivamente. Outros três óbitos estão em investigação em Macapá e Pracuúba.

Procurada pela reportagem, Secretaria de Vigilância em Saúde de Macapá destacou que todas as doses de vacinas contra o vírus disponíveis no município foram aplicadas para todas as faixas etárias autorizadas. A SVS ainda contabiliza a cobertura vacinal em nível estadual.

Depois de Macapá e Tartarugalzinho, os municípios que possuem mais ocorrências da dengue são Calçoene (889), Laranjal do Jari (790) e Santana (471). Circulam no Amapá os soropositivos 1, 2 e 3.

Vacinas

O Amapá recebeu 25.376 doses da vacina pelo Ministério da Saúde, distribuídas em remessas. A campanha de vacinação nos municípios iniciou em 5 de abril e terminou no dia 30, no término da validade dos imunizantes disponíveis.

O esquema de vacinação será de duas doses com intervalo de três meses entre cada. A vacina possui os vírus vivos atenuados da dengue causada pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4. A expectativa dos municípios é a chegada de mais doses para completar o esquema de vacinação, ainda sem data prevista.