Com golpe do ex-namorado, mulher tirou mais de R$ 100 mil de idosa, diz polícia

Acusada foi presa ontem em Macapá pela Polícia Civil do Amapá. Um homem suspeito de participar do golpe é procurado.

Da REDAÇÃO

Uma mulher acusada de levar mais R$ 100 mil de uma idosa de 82 anos foi presa ontem (14) pela Polícia Civil do Amapá no seu local de trabalho, no Bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá.

Apesar de ser presa na capital, o crime foi investigado pela equipe da 2ª DP de Santana, a 17 km de Macapá. De acordo com o delegado Fábio Araújo, a mulher, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, era locatária de onde a idosa morava, o que aproximou infratora e vítima.

Segundo o apurado pela polícia, a partir dessa relação de confiança a idosa começou a revelar histórias de sua vida e foi numa dessas que a acusa viu a oportunidade. A vítima revelou à acusada que teve um namorado antes de casar, do qual ainda gostava muito.

“A acusada então, aproveitando-se dessa informação e da vulnerabilidade da vítima, fez um homem, ainda não identificado, ligar para a idosa e se passar pelo antigo namorado dela. Essas ligações iniciaram com galanteios e logo ele passou a pedir dinheiro à vítima, a qual, durante dois anos, mandou valores periodicamente a ele, sempre através da acusada”, relatou o delegado Fábio.

De acordo com ele, em setembro de 2023, a vítima entregou o maior valor, que havia conseguido com a venda de um imóvel. A acusada, aponta a investigação, sabia da venda e aproveitou-se disto.

“O suposto antigo namorado da vítima ligou novamente para ela e pediu todo o valor, o qual ela entregou. Nas investigações comprovou-se a materialidade do crime e a autoria da acusada, que será indiciada pelo crime de estelionato contra idoso. Devido ao alto valor envolvido, bem como a gravidade dos fatos, representei pela prisão preventiva da acusada, que foi deferida pelo Poder Judiciário”, explicou o delegado.

A mulher presa foi encaminhada à audiência de custódia. As investigações agora prosseguem para identificar o homem que se passava pelo antigo namorado da idosa.