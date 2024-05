Com histórico de abuso, pescador tenta abusar do filho de um amigo

Acusado, que já passou pelo Iapen por estupro, foi preso por ordem da justiça

Por SELES NAFES

A cada dia, a polícia do Amapá se depara com um caso diferente de estupro onde menores são as vítimas. Desta vez, policiais civis prenderam um pescador de 44 anos que entrou numa casa e importunou sexualmente um menino de 14 anos. Ele já tinha passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) por estupro de uma criança.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN com fontes da investigação, o crime mais recente ocorreu no início de maio, quando ele entrou na casa de um amigo que é pai do adolescente de 14 anos.

O menino estava sozinho em casa, no Bairro Murici, na Fazendinha, e começou a ser questionando pelo pescador sobre se gostava de homens ou mulheres.

Em seguida, o pescador abriu a calça e passou a mostrar o pênis ereto para o menor e o convidou para ir a outro local. Depois de 10 minutos, o criminoso decidiu ir embora sem concretizar a intenção.

O menor chorou muito e contou tudo para as irmãs mais velhas. Elas procuraram a polícia e registraram o fato na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

A polícia descobriu que o pescador já teve passagem pelo Iapen, quando respondeu a processo por estupro de vulnerável. Neste crime, ele foi flagrado obrigando uma criança a fazer sexo oral nele.

A delegada Katiuscia Pinheiro solicitou a prisão preventiva do pescador por importunação sexual, que foi efetuada ontem (25) a tarde.