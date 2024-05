Com Josiel e Damares, Aline entrega premiações e confirma pré-candidatura à prefeita

Anúncio ocorreu durante o Mulher em Destaque, evento do partido Republicanos

Por RODRIGO DIAS

Aline Gurgel (Republicanos), atual secretária de Assistência Social do Amapá e ex-deputada federal, confirmou que vai concorrer à Prefeitura de Macapá em 2024. O anúncio foi feito neste sábado (25) durante a 7ª Edição do Prêmio Mulher em Destaque, que contou com a participação de lideranças nacionais do partido Republicanos e até de um possível concorrente na disputa, o empresário Josiel Alcolumbre (União).

O Mulher em Destaque entregou prêmios a 100 personalidades que se destacaram no meio político e social. O evento teve a participação da presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Alinny Serrão, do prefeito de Pracuúba Júnior Leite, da senadora Damares Alves (DF), da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto.

Sobre Josiel Alcolumbre estar no evento, Aline disse que a eleição é de propostas, ideias e respeito. A pré-candidata disse que vai deixar a Secretaria de Assistência Social no dia 4 de junho (data do calendário eleitoral) para se dedicar à pré-campanha, onde ela defenderá a necessidade de cuidar das pessoas.

“Precisamos (como prefeitura) entrar nos lares de Macapá levando alimento, segurança. Percebemos que ainda há crianças sem atendimento humanitário, então tem muito a se avançar. Entendo que esse olhar tem que ser de assistência aos mais pobres. Eles são prioridade”, disse.

“Vou dialogar com as classes, com a saúde da família, dialogar com as pessoas, pegar na mão, ouvi-las e construir um plano de governo para que a gente possa executar”, acrescentou Aline.

Para a senadora Damares Alves, o nome de Aline como pré-candidata é uma opção para um novo olhar feminino.

“As mulheres estão ocupando espaço em todo o país, nós temos pesquisas que apontam que uma cidade governada por mulher, essa cidade a mortalidade infantil despenca, a evasão escolar acaba. Então nós estamos tendo em Macapá algumas necessidades que precisam ser enfrentadas. Estar lançando essa pré-candidatura é amor à cidade”, avaliou Damares.

Diálogo e vice

Aline informou que vai sentar para dialogar com os partidos políticos que estão dispostos a somar. A ideia é construir uma candidatura de vice que tenha a mesma visão que ela.

A pré-candidatura disse que teve o apoio do governador Clécio Luís e do senador Davi Alcolumbre para seguir no projeto de ser prefeita. No próximo dia 15, ela irá lançar a campanha “Por Macapá”, uma série de consultas populares com o objetivo de construir um plano de governo.