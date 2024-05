Com segundo ouro no Japão, Wanna Brito garante recorde do Brasil em mundiais

Paratleta amapaense conquistou a 17ª medalha de ouro do Brasil no mundial.

Por IAGO FONSECA

A paratleta amapaense Wanna Brito conquistou mais uma medalha de ouro para o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, em Kobe, no Japão. Na manhã desta quarta-feira (22), ela venceu a segunda competição, o arremesso de peso F32 (paralisados cerebrais), e fez o país bater o recorde de vitórias em mundiais.

A amapaense já era a favorita para vencer a prova. Ela é recordista mundial na modalidade, com 7,85 m. Desta vez, venceu com a distância de 7,74m.

Na última sexta-feira (17), Wanna conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no lançamento de club F32. A disputa também garantiu seu primeiro título mundial na carreira e o novo recorde da competição, que antes pertencia à tunisiana Maroua Ibrahmi.

“Dever cumprido, mas quero muito mais. Quero muito esse pódio nos Jogos de Paris, por isso, vou trabalhar muito para que isso aconteça. A primeira medalha, eu ganhei para minha mãe, agora essa vai para o meu pai. O trabalho psicológico que fiz me ajudou muito, tem sido essencial tanto quanto a musculação ou a técnica. Tenho trabalhado muito isso”, afirmou a paratleta aos canais oficiais do Comitê Paralímpico Brasileiro.

A Seleção Brasileira de atletismo chegou aos 17 ouros em Kobe e superou as 16 vitórias registradas em Lyon 2013. O Brasil também já soma oito pratas e cinco bronzes, na segunda colocação do quadro geral de medalhas, atrás somente da China, que tem um ouro a mais.

Recorde das Américas

Wanna Brito conquistou o novo recorde das Américas em arremesso de peso F32 com a marca de 26.38 m durante o 2º Desafio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que ocorreu em 4 de maio em São Paulo. Dona de diversos recordes no paratletismo, a amapaense já havia estabelecido a marca de 25.83m no 1ª Desafio, que ocorreu em fevereiro.

Ela já era a favorita do paratletismo nacional após ter conquistado o 2º lugar no Mundial de Atletismo Paralímpico, na França. Agora se prepara para os Jogos Paralímpicos 2024, a principal competição do ano.