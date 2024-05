Chegamos ao capítulo 2

Compartilhamentos

O dilema do rei da Babilônia com a interpretação de sonhos é uma das passagens mais famosas da Bíblia, e é contatada no livro de Daniel. No capítulo 2, o jovem é chamado para fazer a interpretação, mas antes de começar a falar fez questão de deixar claro que apenas Deus tem a capacidade de revelar o que ocorreria. Veja a meditação e tenha uma ótima terça-feira (14) com o nosso Senhor Jesus!