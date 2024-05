Governador Clécio Luís mostrou como ficou a obra, que chegou a ficar paralisada durante mais de uma década

Da REDAÇÃO

O Portal SN entrou no residencial Vila dos Oliveiras, uma obra da época do PAC (Dilma Roussef) que ficou parada por mais de uma década. A construção foi retomada na gestão Clécio Luís (SD) em 2023, que na próxima segunda-feira (13) entregará para famílias do Aturiá e Araxá os 512 apartamentos do conjunto que fica pertinho do Rio Amazonas.

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Silva