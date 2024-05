‘Contratação de policiais precisa continuar’, diz presidente reeleito no Sinpol

POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ

Alexandre Verçosa, que cumprirá mais 3 anos de mandato, falou sobre avanços e desafios da categoria

Por SELES NAFES

Policiais civis do Amapá reconduziram para mais três anos de mandato a atual diretoria do Sinpol, o sindicato que reúne oficiais, agentes e delegados de polícia, num total de 1.248 servidores na ativa.

Para o presidente Alexandre Verçosa de Souza, que já foi advogado e é agente há quase 17 anos, houve avanços na estrutura de trabalho, na carreira e no efetivo, mas é necessário continuar contratando mais policiais e qualificando os serviços de investigação.

Em entrevista ao Portal SN, ele também avaliou a parceria com a imprensa e outras forças de segurança, que no passado trabalhavam separadamente. A posse será nesta sexta-feira (17), às 17h, na sede do Sinpol.

Quais são as principais bandeiras da categoria?

Continuar nos avanços de valorização, de estrutura física e também para que a gente possa entregar um serviço de mais qualidade.

Quais foram esses avanços?

Estrutura física, prédios novos, armamentos novos, equipamentos de inteligência, convocação de novos policiais e reestruturação na carreira de agentes, oficiais e delegados, mas precisamos continuar avançando em outros pontos.

Quais pontos?

Cursos de aperfeiçoamento, continuar adquirindo novos equipamentos como o armamento que está sendo substituído. Até o fim do ano todo o efetivo estará usando pistolas Glock. Algumas delegacias ainda precisam de reformas ou prédios novos, como em Serra do Navio, onde a delegacia precisa ser reconstruída. O próprio Ciosp do Pacoval precisa ser reformado. Já estão direcionados pelo governo alguns recursos para projetos nesse sentido.

Onde existem Ciosp hoje?

Pacoval, Macapaba, Novo Horizonte, Rodovia Duca Serra, Santana e Oiapoque…Em Laranjal a previsão é construir ou reformar todas as delegacias.

Melhorou muito a comunicação com a imprensa, não é?

Com certeza para toda a segurança pública, e tem ajudado até no trabalho, na captura e identificação de criminosos. A imprensa tem colaborado muito.

Como é a relação hoje entre a Polícia Civil e outras forças de segurança?

É de harmonia. Avançou muito a integração com todas as forças, PM, Iapen (Penal), PF, PRF, Guarda Municipal. É a melhor maneira de combater as facções.

Mas nem sempre foi assim. Antes havia bastante ruído com a PM, por exemplo…

No passado houve um isolamento das forças, com cada uma trabalhando na sua unidade. Mas quando descobrimos o sucesso da integração no combate ao crime, hoje a Sejusp e a Delegacia Geral trabalham muita a integração.

Não houve outras chapas concorrendo na eleição de ontem?

Não. Apenas a nossa inscrição, o que foi positivo. Foi uma aclamação, um referendo pelo trabalho que foi feito nos últimos anos e que precisa continuar.

Esse universo de 1.248 policiais é o suficiente?

Ainda não. Na medida em que o governo do Estado contratou novos policiais também tivemos outros se aposentando. Então não conseguimos crescer muito esse efetivo, mas é um efetivo que está dando conta. Com certeza precisamos pensar em ter novos concursos nos próximos anos.