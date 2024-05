Coronel da PM conduzirá concurso e comandará a Guarda Civil de Santana

Tenente-coronel Denis Fernandes foi empossado hoje como comandante da Guarda no município com mais de 100 mil habitantes, mas que ainda não possui a força de segurança

Por JONHWENE SILVA, De Santana

Com o objetivo de organizar um concurso público e conduzir a nova força de segurança, foi empossado nesta terça-feira (7) o primeiro comandante da Guarda Civil de Santana. O tenente-coronel Denis Fernandes que já comandou o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá e recebeu a missão de instituir todo o processo do certame.

O município de Santana, que fica a cerca de 17 km de Macapá, possui cerca de 107 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. É o 2º maior município em densidade populacional, mas ainda não possui Guarda Civil Municipal. No Amapá, apenas a capital Macapá e os municípios de Laranjal do Jari, Pedra Branca e Serra do Navio já possuem unidades semelhantes.

O projeto de lei para a implantação e estruturação da Guarda Civil de Santana está em trâmite desde 2021 na Câmara de Vereadores, onde passou por adequações. O impacto financeiro era uma das questões mais discutidas. Este ano, o legislativo de Santana autorizou a criação da entidade. Segundo o prefeito Bala Rocha (PP), todos os cuidados estão sendo tomados.

“O comandante da Guarda terá missões importantes de organização, criação de estatuto, códigos de ética e planejamento de impactos financeiros. Lógico, que terá o apoio da Secretaria de Administração e do jurídico municipal”, informou.

“Santana já precisa da Guarda Municipal porque o município cresceu muito e estamos inaugurando espaços como praças, escolas e logradouros públicos que exigem uma segurança maior. Além da segurança de um modo geral da cidade”, acrescentou.

“É uma tarefa árdua e que encaro como um grande desafio. Sou militar e tenho a responsabilidade de criar uma tropa compromissada com a nossa cidade”, garantiu o tenente-coronel Denis Fernandes.

O presidente da Câmara de Vereadores, Josivaldo Abrantes (PDT) considera importante a decisão para a realização do concurso público.

“Finalmente, a gente acredita que vai sair do papel a criação da Guarda Civil. É uma luta antiga e que outras gestões tiveram condições e nem interesse de realizar. Santana precisa e agora, vamos acompanhar todo o processo”, afirmou.

A expectativa é que o edital com a quantidade de vagas e datas seja publicado antes do fim do ano.