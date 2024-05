Corpo com corda no pescoço é achado no Rio Amazonas

Cadáver apareceu flutuando nas margens da Ilha de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá abriu investigação criminal sobre um corpo achado na noite desta quinta-feira (23), com uma corda amarrada no pescoço, flutuando no Rio Amazonas, próximo à Ilha de Santana, a 17 km de Macapá.

O cadáver foi avistado por populares, que acionaram a polícia. O corpo foi regatado da água com ajuda do Corpo de Bombeiros. A perícia não forneceu à imprensa detalhes do estado do cadáver, mas a vítima é do sexo masculino e apresentava ferimento no pescoço, na parte de trás.

Até a manhã desta sexta-feira (24), a vítima ainda não havia sido identificada.