Corpo com mão decepada era de ex-detento do Iapen

Corpo estava envolto num saco plástico de colchão, num ramal rural entre Macapá e Santana.

Por OLHO DE BOTO

O corpo encontrado com a mão direita decepada e amarrado a um saco plástico de colchão no Ramal do Gavião, na Rodovia AP-010, entre Macapá e Santana, na noite de quinta-feira (9), foi identificado.

A vítima era Cley de Jesus Dias Pinheiro, 29 anos, natural de Breves (PA). O corpo foi reconhecido na manhã desta sexta-feira (10), por familiares na sede da Polícia Científica de Santana, município a 17 km da capital. O homem trajava bermuda preta e camisa rosa, que auxiliaram na identificação.

De acordo com a polícia, Cley era ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde esteve preso por crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A Polícia Científica estima que o óbito tenha ocorrido na última quarta-feira (8). O cadáver, que que estava em estágio de decomposição, ainda vai passar por perícia no IML.

O caso é investigado pelo delegado Rogério Campos, da 1ª DP de Santana. Segundo ele, a linha inicial de apuração é de crime motivado por acerto de contas entre faccionados rivais. Por isso, investigadores acreditam que a mão tenha sido decepada quando a vítima ainda estava viva.