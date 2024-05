Corpo com várias perfurações é achado em terreno baldio

Caso ocorreu no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um corpo com várias perfurações de faca foi achado atrás de uma casa abandonada no início da tarde de hoje (23), no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

A Polícia Científica do Amapá estima que o crime tenha ocorrido durante a madrugada e confirmou que o homem, aparentando ter cerca de 50 anos, foi assassinado com 12 facadas, a maioria nas costas, peito e cabeça.

A vítima estava jogada no quintal, envolta em um lençol vermelho, nos fundos da casa, situada na Avenida Violeta Mont’Alverne Moreira.

Uma equipe do 1º Batalhão foi quem chegou primeiro ao local após ser informada por moradores da região. Apesar disto, no local, prevaleceu a lei do silêncio.

A PM apurou que o homem costumava andar pelas ruas do bairro, mas ninguém soube informar o nome dele. Por enquanto, não há suspeitas da autoria do crime e nem da motivação. O caso agora é investigado pela Delegacia de Homicídios.