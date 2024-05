Corpo é encontrado com marcas de tiros em obra abandonada

Corpo estava em uma casa em construção. Polícia encontrou cartuchos de pistola

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá ainda não tem pistas da motivação e autoria de um homicídio ocorrido na Área Portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá.

O alvo foi um homem ainda não identificado, encontrado com marcas de tiros. O corpo foi descoberto no início da madrugada deste sábado (11), numa obra abandonada que fica atrás do Mercado Municipal.

Militares do 4º Batalhão foram ao local após receberem uma ligação, por volta de 0h30, indicando que havia um indivíduo sem sinais vitais, caído numa área escura e tomada por mato.

A casa fica na Travessa Calçoene com a Avenida Amapá, e seria frequentada por usuários de drogas.

Próximo ao corpo, foram achados projéteis e cartuchos de pistolas, porém, no local, não havia ninguém que pudesse ajudar a polícia a esclarecer o fato.

O caso foi repassado para aos investigadores da 1ª DP do município que, nesse momento, fazem incursões pela região em buscas de provas que possam ajudar na elucidação do crime.