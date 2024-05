Criminosos que planejavam ataque a rivais morrem em intervenção do ‘Choque’

Confronto ocorreu no Bairro Morada das Palmeiras, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma troca de tiros entre a Companhia de Choque do Bope e um grupo de faccionados que estava em um carro, planejando um ataque contra rivais, terminou com dois mortos no início da tarde desta quarta-feira (29), no Bairro Morada das Palmeiras, na zona norte de Macapá.

O comandante da tropa de Choque, João Oliveira, relatou ter localizado o carro do grupo após levantamento do serviço de inteligência da PM, que obteve a informação de que os bandidos estariam em uma região periférica da Avenida dos Cupuaçus, esperando o momento certo do ataque.

Ainda conforme o oficial, na chegada das viaturas ao local, os militares foram atacados a tiros por três homens que saíram de dentro do carro. No revide, dois deles foram atingidos e morreram antes da chegada do Samu. O terceiro suspeito conseguiu fugir.

Um dos mortos foi identificado como Herlison Ramon de Souza Lobato, de 23 anos, apontado como um dos autores da morte do comerciante Maciel Carneiro Aguiar, de 33 anos, assassinado com mais de 10 tiros em um latrocínio ocorrido na noite do dia 1 de junho de 2021, no Bairro Jardim Felicidade I.

“Esse segundo indivíduo, ele ficou bastante conhecido numa ocorrência em que ele tirou a vida de um trabalhador. O comerciante já tinha sido assaltado umas quatro vezes, ele resolveu comprar uma arma de fogo. E no quarto roubo, ele seguiu, foi seguir a dupla que tinha acabado de roubar o estabelecimento comercial dele. Essa dupla, esse indivíduo [Herlison] estava no meio, observou, viu que o comerciante estava atrás. E eles efetuaram 10 disparos de arma de fogo e mataram o comerciante”, relembrou o oficial.

No confronto de hoje, também morreu Philemon Yub dos Reis Tales, de 35 anos. O carro não tinha restrição de furto ou roubo e foi entregue à Polícia Civil, no Ciosp Pacoval. A propriedade dele não foi informada pela polícia.