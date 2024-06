Depois de Oiapoque, agricultores de Tartarugal pedem remarcação da Flota

Dezenas de produtores rurais fecharam a BR-156 por algumas horas nesta segunda-feira (27)

Por LEONARDO MELO

Agricultores e produtores de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, bloquearam a BR-156 por algumas horas, nesta segunda-feira (27). A exemplo do que ocorreu em Oiapoque na semana passada, eles também afirmam que a Floresta Estadual do Amapá (Flota) impede que atividades econômicas em suas próprias terras.

A Flota foi criada pelo governo do Amapá em 2006, e prevê a concessão de lotes para exploração madeireira certificada, ou seja, empresas podem atuar desde que seguindo um plano de manejo sustentável.

Os agricultores, no entanto, dizem que não há fiscalização e afirmam que são impedidos de crescer em suas atividades por falta de títulos de domínio.

Segundo eles, quando a unidade de conservação foi criada houve sobreposição com as terras que eles ocupam há décadas.

“Temos moradores que estão há 30 anos aqui e que perderam o direito de trabalhar dentro de suas áreas. Existe decisão judicial de 2017 determinando que toda essa área fosse titulada”, explicou Ozias Rocha Ferreira, de 45 anos, um dos líderes dos manifestantes.

Hoje, os produtores rurais bloquearam os dois sentidos no trecho que corta a comunidade de Itaubal do Amapá. Na semana passada, em Oiapoque, manifestantes também bloquearam a BR-156 pedindo o reposicionamento da abrangência da Flota.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e dialogou com os produtores para que a pista fosse liberada. Um fila com dezenas de veículos no sentido interior chegou a ser formada.