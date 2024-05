Deputada estadual é alvo na 2ª fase da ‘Cartas Marcadas’

Equipe da PM na residência da deputada Zeneide Costa (Podemos). Sete mandados estão sendo cumpridos nesta segunda-feira (13) para investigar possível destruição de provas

Por SELES NAFES

Equipes do Ministério Público do Amapá e da Polícia Militar cumpriram sete mandados de busca e apreensão, na manhã desta segunda-feira (13), em desdobramento da Operação Cartas Marcadas, que investiga desvio de dinheiro na prefeitura de Mazagão. Desta vez, entre os alvos, estava uma deputada estadual.

O MP não divulgou nomes e nem cargos, mas o Portal SN apurou que a parlamentar Zeneide Costa (Podemos) e o chefe de gabinete dela tiveram endereços vasculhados pelos agentes.

A deputada é irmã do prefeito Dudão Costa (União), suspeito de comandar um esquema que fraudava licitações para beneficiar empresas de laranjas e de parentes, entre eles dois sobrinhos.

O inquérito investiga o possível desvio de R$ 150 milhões dos cofres do município. E, nesta segunda fase, apura denúncias de destruição de provas decorrente da primeira fase da operação, no início de abril, quando 80 mandados foram cumpridos.

Além da deputada estadual, as equipes foram às secretarias de Administração, Assistência Social e Procuradoria Geral do Município. Os mandados estão sendo cumpridos pelo Grupo de Atuação e Combate contra o Crime Organizado (Gaeco), Núcleo de Investigação do MP, e policiais militares do Bope e da Força Tática.

Além de Mazagão, mandados estão sendo cumpridos em Macapá e Santana. O Gaeco afirma que durante o cumprimento das ordens judiciais, emanadas pelo Tribunal de Justiça, foram encontrados indícios que apontam para a veracidade das denúncias.