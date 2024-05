Deputado acerta liberação de R$ 12,5 milhões com o Calha Norte

Brigada do Corpo de Bombeiros e a Casa da Mulher da Fronteira (Oiapoque) estão entre as obras que receberão recursos

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) anunciou nesta terça-feira (14) que o programa Calha Norte vai liberar R$ 12,5 milhões para diversas obras no Amapá. Na última sexta-feira (10), ele foi recebido pelo diretor do programa, o general Ubiratan Poty, após mediação do representante da Alap em Brasília, Elpídio Amanajás.

Os recursos serão usados em quatro frentes:

A construção de uma brigada do Corpo de Bombeiros na Região dos Lagos

Casa da Mulher da Fronteira (para vítimas de violência doméstica em Oiapoque)

Asfaltamento de R$ 5 milhões de vias no Bairro da Fazendinha, na região do hortifrúti

Investimentos para a Defensoria Pública do Amapá.

“Temos bastante recursos aplicados lá no estado do Amapá, que se somarão aos recursos que o deputado está colocando nesse orçamento 2024”, disse o general Poty.

“É a primeira vez aqui com o general e será a primeira de muitas que nós estaremos aqui juntos com o senhor para agilizar obras importantes para o Amapá”, frisou o parlamentar.

O Calha Norte foi criado em 1985 e é subordinado ao Ministério da Defesa desde 1999. A missão é contribuir para a manutenção da soberania nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento ordenado e sustentável, a partir da atuação em 442 municípios de 10 estados, como o Amapá, Amazonas e Maranhão.