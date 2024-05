Deputado e servidores do ex-TFA buscam saída para não reduzir salários na transposição

Encontro entre Dorinaldo Malafaia e servidores reuniu centenas de profissionais

Uma plenária reuniu servidores do ex-Território Federal do Amapá e o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) para discutir mudanças na PL 1213 evitem prejuízos salariais com a transposição ou aposentadoria. O parlamentar acrescentou sete de emendas ao projeto, e ontem (17) ouviu novas reivindicações de servidores, como dos antigos agentes comunitários de saúde, que na transposição passam a ser considerados agentes sanitários. No caso deles, que somam mais de 1,2 mil profissionais, documentos físicos importantes foram perdidos pelo próprio estado, e é preciso achar uma solução.