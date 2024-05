Desaparecimento de servente completa 19 dias

Odiel dos Santos Brito, de 40 anos, entrou na floresta com mais dois colegas para apanhar açaí no dia 17 de abril

Por SELES NAFES

Uma família de Macapá quer que a Polícia Civil comece a investigar o desaparecimento de um homem, ocorrido há 19 dias. Odiel dos Santos Brito, de 40 anos, e mais dois colegas, entraram na floresta para apanhar açaí, mas só ele não retornou para casa.

De acordo com informações da família, o trio teria recebido uma encomenda para apanhar açaí na região do Maracá, entre os municípios de Mazagão e Laranjal do Jari, no último dia 17 de abril.

Um irmão do servente disse ao Portal SN que ele não estava armado, e que entrou na floresta acompanhado de mais dois homens. Esta semana, a família foi até a localidade atrás de notícias de Odiel, mas encontrou apenas um dos integrantes do grupo que entrou na floresta com ele, chamado Marlúcio.

De acordo com relato dele, Odiel teria surtado no meio da floresta.

“Ele disse que meu irmão estava vendo coisas, que surtou, que queria voltar para casa”, relatou o irmão sobre a conversa.

Marlúcio disse ao irmão que ele e outro colega levaram Odiel até a margem da BR-156 (Macapá-Jari) para pedirem carona.

“Disse que deixaram ele lá, e o Odiel quis voltar andando e começou a caminhar na direção de Macapá”, acrescentou.

A família registrou um boletim de ocorrência, e hoje foi a Mazagão para conversar com a polícia, mas o delegado estava em Macapá.

“A polícia nem começou a investigar o desaparecimento dele”, queixou-se o irmão.

Odiel não tem filhos, e mora com a companheira na capital. Ele não tem passagens pela polícia, mas teria problemas com dependência de álcool. Qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser passada pelo telefone (96) 991452775.