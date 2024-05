Diferencial: professor ‘Tio Jackie’ dá dicas de matemática para o Enem

Toni Ribeiro é professor do Curso Diferencial, que já possui alunos aprovados em 1° lugar em medicina no Amapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Com 24 anos de experiência em ‘aulões’ preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o professor Toni Ribeiro, o ‘Tio Jackie’, dá aulas de matemática no Curso Diferencial, que em um ano de existência aprovou mais de 50% dos alunos em medicina.

O cursinho apresenta o melhor percentual de aprovados na turma específica de pré-Enem e conta com uma equipe integrada com metodologias assertivas para o desenvolvimento dos alunos, com salas de mentorias específicas e acompanhamento do desempenho do aluno pelo aplicativo “Estuda.com”.

Tio Jackie é uma referência bem humorada à semelhança facial com o ator Jackie Chan. O professor gravou com o Portal SN um vídeo com dicas de matemática para guiar os estudos para o maior exame vestibular do país, com o foco nas bases da aritmética, como operações, equações, porcentagem, análise de gráficos, funções e estatística. Confira: