Direção dos Correios diz que corrigiu lentidão no atendimento

Problema estava ocorrendo na Agência Central, onde a demora ultrapassava duas horas

Da REDAÇÃO

A Superintendência Regional dos Correios no Amapá informou que já corrigiu o protocolo de atendimento na Agência Central da capital, após reportagem do Portal SN que mostrou a angústia de clientes, na semana passada.

Segundo a estatal, normalmente é exigido dos clientes comprovação de que possuem direito à prioridade, para que possam acessar as senhas mais rápidas.

No dia 3 de maio, o Portal SN mostrou que a principal agência dos Correios no Amapá não estava funcionando como deveria, e que praticamente ‘fechava’ na hora do almoço, quando a maioria dos funcionários ia para casa fazer as refeições.

Com apenas dois servidores nos guichês, a espera na fila ultrapassava duas horas, especialmente porque clientes sem nenhuma necessidade retiravam senhas de prioridade e ‘furavam’ a fila.

“Na data informada pela matéria, havia dois atendentes realizando o atendimento e a entrega de encomendas. A agência solicita a comprovação para o atendimento prioritário, porém, na data relatada, ocorreu uma situação pontual na organização da fila, fato que já foi corrigido”, garantiu a direção da empresa.

Empresa também informou que o expediente normal é das 8h às 16h30.

Leia abaixo a íntegra do posicionamento dos Correios.

8h30 às 16h30. A respeito da matéria “ Em Macapá, principal agência dos Correios ‘fecha’ na hora do almoço “, os Correios esclarecem que a agência Central da capital funciona normalmente, de segunda a sexta-feira, das

Na data informada pela matéria, havia dois atendentes realizando o atendimento e a entrega de encomendas. A agência solicita a comprovação para o atendimento prioritário, porém, na data relatada, ocorreu uma situação pontual na organização da fila, fato que já foi corrigido. Os Correios se comprometem ainda a avaliar nos próximos dias a rotina de atendimento na agência para verificar pontos de melhorias. Lamentamos eventuais transtornos e reiteramos que a empresa se mantém à disposição pelos canais oficiais de atendimento, nos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-725-0100 (para todo o Brasil); pelo chat e Fale Conosco, no site www.correios.com.br

AGOSTINHO DA SILVA BATISTA Superintendente Estadual do Amapá