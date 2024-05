Drama: enteada estuprada pelo padrasto é submetida a aborto

Acusado foi preso hoje (30) por investigadores da Dercca

Por SELES NAFES

Um caso chocante, mas, infelizmente cada vez mais comum, está sendo investigado pela Polícia Civil do Amapá, que prendeu nesta quinta-feira (30) um homem de 43 anos acusado de estuprar e engravidar a enteada de apenas 15 anos. A menina denunciou o caso para professores na escola e precisou fazer um aborto.

De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Crimes contra Criança e o Adolescente (Dercca), os abusos começaram quando ela tinha 13 anos e duraram cerca de dois anos e meio, período do relacionamento da mãe dela com o padrasto.

Ela chegou a ir morar com o pai biológico durante alguns meses, mas acabou retornando para a casa da mãe que ainda estava com o abusador. Os crimes continuaram, sempre que a mãe saia para trabalhar.

Recentemente, a adolescente decidiu pedir ajuda de professores e teve o acolhimento do sistema de proteção acionado pelo protocolo da escola. Os professoras chamaram a madrinha da menina. Ela recebeu uma pílula do dia seguinte que não deu certo (ou já era tarde demais). Grávida, ela foi levada pela mãe para o Hospital Mãe Luzia, onde passou por um aborto.

“A mãe foi informada pela menina, mas inicialmente não acreditou muito. No entanto, com o passar o tempo, ela viu indícios e chegou a gravar com uma conversa entre o marido e a filha. Só depois da denúncia na escola é que ela foi tomar pé da situação, e quando teve certeza afastou ele de casa”, explica a delegada Clívia Valente, da Dercca.

A delegada não viu indícios de que a mãe tenha sido conivente com os abusos, como já ocorreu em outros casos.

Durante o inquérito, o acusado prestou depoimento e negou as acusações. No entanto, a polícia recebeu denúncias de que a família dele estava tentando intimidar a mãe e a adolescente.

“Durante as diligências, percebemos que ele mudou de endereço, se escondia, a família tentava intimidar a vítima que faz atendimento psiquiátrico com medicamentos controlados devido a todos esses problemas”, revelou a delegada, que solicitou a prisão preventiva do padrasto.

Ao decretar a prisão, o juiz considerou os fatos narrados de “gravidade extrema” e que “requerem análise acurada e delicadeza extrema para a devida apuração”. A prisão foi decretada para a garantia da ordem público e conveniência da instrução criminal.

Estupro, gravidez e aborto

No caso do aborto, o procedimento foi permitido pelos médicos do hospital porque a gestação ainda estava no início. Nesses casos, quando a família entender que é necessário interromper uma gravidez gerada após um estupro, é preciso registrar boletim de ocorrência e procurar a maternidade.

No entanto, a realização do procedimento vai depender da avaliação da equipe médica.

“Já tivemos caso em que a menina estava no sétimo mês de gravidez. Ela escondeu da família, e quando denunciou o caso e tentou o aborto na maternidade isso já não era mais possível”, revelou Clívia Valente.