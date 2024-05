Em 2 meses, 13º e salários injetarão R$ 864 milhões na economia

Somente nesta quarta-feira (29), estão sendo pagos R$ 345 milhões dos salários de maio

Por SELES NAFES

O pagamento dos salários do funcionalismo, junto com a primeira parcela do 13º salário, está injetando uma grande soma de recursos na economia do estado, segundo dados do governo divulgados nesta quarta-feira (29). No total, foram liberados hoje R$ 345 milhões.

Os salários amanheceram nas contas de 35 mil servidores públicos, sendo 24 mil deles funcionários efetivos. O restante se divide entre comissionados e contratos administrativos.

Até o dia 12 de junho, todos irão receber integralmente (sem descontos) a primeira parcela antecipada do 13º salário, ou seja, mais R$ 172 milhões, totalizando R$ 512 milhões em menos de duas semanas.

Somando os salários de maio e junho com a primeira parcela do 13º, são mais de R$ 864 milhões.

O pagamento dos salários foi adiantado para o dia 29 por causa do feriado de Corpus Christi, amanhã (30). O governador Clécio Luís decretou ponto facultativo na sexta-feira (31).