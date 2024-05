Em área de pontes, artista de 18 anos chama atenção com surrealismo

Marcos de Souza é morador de Santana e já tem 56 obras; com ajuda de uma professora, ele planeja primeira exposição

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, De Santana

Em tempos onde a tecnologia ganha cada vez mais espaço na rotina de milhares de jovens pelo mundo, em Santana, município que fica a 17 km de Macapá, Marcos Antônio de Souza Pereira, de 18 anos, vem ocupando seu tempo e chamando a atenção nas redes. Inspirado no espanhol Salvador Dali, ele mostra talento com o pincel e com as tintas. Já são 56 obras, inspiradas no surrealismo.

Marcos mora numa área de passarelas do Bairro Remédio II. Utilizando a mesa da cozinha, tendo pedaços de MDF como tela, e muitas vezes utilizando dinheiro dado pela mãe para comprar tintas, ele se inspira em situação irreais.

“Através das minhas pinturas, eu consigo produzir imagens irreais que são características da arte do Salvador Dali. Eu me vejo em situações parecidas. Isso de alguma forma me deixa mais tranquilo. A inspiração vem do imaginário”, relata o jovem.

A primeira obra saiu quando Marcos tinha apenas 15 anos, mas, aos 7 anos, os primeiros rabiscos em papel já chamavam a atenção dos professores. Intitulada “Espaço Romântico” ou “Romance Estelar”, a pintura utilizava cores cinzas e escuras, com traços que mostram personalidade em ideias que fogem do comum, num imaginário que somente o jovem consegue descrever.

“Essa pintura saiu de uma maneira bem natural. Nesse caso especifico, eu tinha acabado, eu estava namorando no tempo que fiz a obra, a inspiração veio do meu namoro, aí fiz a pintura. Mas eu não quis fazer uma pintura fofa e tal, quis fazer algo diferente e único. Daí em diante eu gostei e comecei a produzir outras”, conta o rapaz.

As obras têm nomes, como “Sol sem Luz” e “Tróia”. Marcos revela que também busca inspiração através da leitura e do dia a dia. Apesar do talento natural, o jovem conta que não sabe qual técnica emprega nas peças e conta que o seu desejo e sonho é um dia viver de suas obras, e verdadeiramente, ser reconhecido como um artista.

“O meu desejo é um dia ser chamado de maneira real de artista e viver das minhas obras”, afirma.

A professora de artes, Edna Vaz, conheceu o jovem há cerca de um ano e ficou maravilhada com a habilidade. Ela acabou se tornando tutora dele. Segundo a educadora, a partir de agora ele passa a receber um tratamento diferenciado.

Ele já assegurou uma vaga no Centro de Educação Profissional Cândido Portinari em Santana, onde poderá ter aulas.

“É preciso que esse talento dele seja valorizado. A gente tem buscado alguns parceiros para ajudar e já temos algumas respostas positivas. Manter um talento desse tem um custo e por isso, considero que ele irá se desenvolver muito bem”, conta.

Marcos se prepara para a primeira exposição que deverá ocorrer em junho, na Escola Estadual Elisabeth Picanço Esteves, onde estuda. Porém, ainda sem data definida. Para isso, algumas pinturas irão receber molduras e ainda não se sabe quantos quadros serão expostos.

As pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do jovem artista santanense, podem acessar o instagram @dysouzah.