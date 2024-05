Em busca de curas e doações para o RS, Sermão da Montanha reunirá público recorde

Coordenador do evento, pastor Guaracy Júnior, deu detalhes da programação e dos objetivos deste ano

Por SELES NAFES

O Sermão da Montanha deste ano tem tudo para ser o maior de todos os tempos, não apenas pelo público estimado de 100 mil pessoas em busca de curas e outras bênçãos, e do elenco de pregadores e missionários internacionais. Soma-se a esses ingredientes o esforço monumental para arrecadar donativos às famílias atingidas no Rio Grande do Sul e as atrações musicais. Toda essa receita estará reunida num grande caldeirão no meio do mundo, no próximo fim de semana.

O evento será nos próximos dias 31 de maio e 1º de junho, a partir das 18h. O pastor canadense conhecido por curas, Randy Clark, estará acompanhado de 150 missionários que ajudaram no acolhimento dos fiéis. Outros nomes incluem os americanos Tom Jones (área de avivamento), Richie Seltzer (missões) e Charity Cook (ensino profético).

O louvor a Deus ficará por conta de mega atrações do meio gospel, como Marquinhos Gomes, Bruna Karla, Théo Rubia e Luã Freitas, além de grupos locais.

O presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Guaracy Júnior, falou sobre a programação e do esforço para apoiar o governo do Amapá na ajuda aos necessitados do Rio Grande do Sul, onde quase metades das igrejas ficou submersa na enchente. Outras igrejas do evangelho quadrangular viraram abrigos para as famílias que precisaram sair de casa.

Os fieis estão sendo orientados a levar roupas de cama, vestuário, alimentos, água e absorventes íntimos, entre outras coisas.